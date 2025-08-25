Tránsito
Corte total en una arteria del centro de Córdoba: cómo evitar el caos
Desde esta tarde, la Municipalidad de Córdoba interrumpirá el tránsito en una calle céntrica y ya hay desvíos para vehículos y colectivos.
La Municipalidad de Córdoba informó que, a partir de las 14:00 de este lunes, habrá un corte total en la intersección de Lima y Maipú por trabajos de repavimentación.
La medida se extenderá hasta mañana martes, cerca de las 20:00.
Desvíos:
- Vehículos particulares (hacia el centro): Lima → Maipú → Sarmiento → Alvear → Lima.
- Transporte urbano (líneas B, B1, C, C1): Puente Sarmiento → Sarmiento → Gral. Alvear → Lima → continuación de la ruta.
La Municipalidad recomendó planificar los viajes y usar rutas alternativas para evitar demoras en la zona céntrica.