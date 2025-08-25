Corte total en una arteria del centro de Córdoba: cómo evitar el caos

La Municipalidad de Córdoba informó que, a partir de las 14:00 de este lunes, habrá un corte total en la intersección de Lima y Maipú por trabajos de repavimentación.

La medida se extenderá hasta mañana martes, cerca de las 20:00.

Desvíos:

Vehículos particulares (hacia el centro): Lima → Maipú → Sarmiento → Alvear → Lima.

(hacia el centro): Lima → Maipú → Sarmiento → Alvear → Lima. Transporte urbano (líneas B, B1, C, C1): Puente Sarmiento → Sarmiento → Gral. Alvear → Lima → continuación de la ruta.

La Municipalidad recomendó planificar los viajes y usar rutas alternativas para evitar demoras en la zona céntrica.