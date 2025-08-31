La Municipalidad de Córdoba informa que, desde este lunes 1 de septiembre, se realizarán dos cortes en distintas calles debido a obras de Aguas Cordobesas y a la reparación de calzada, siendo la duración de los desvíos de aproximadamente 7 días.

El primero será desde las 08:00 hs. de este lunes en Av. Cornelio Saavedra 2685, entre Lope de Vega y Luis de Góngora, por pedido de la empresa Aguas Cordobesas para realizar tareas de mantenimiento.

Para este corte se establecieron los siguientes desvíos:

Los conductores de vehículos particulares que se dirijan hacia el centro irán por Av. Cornelio Saavedra, Luis de Góngora, Gómez Pereira, Segismundo Asperger y Av. Cornelio Saavedra. Para quienes circulen desde el centro: Av. Cornelio Saavedra, Bartolomé Argensola, Francisco Suárez, Luis de Góngora y Av. Cornelio Saavedra.

Transporte urbano:

Línea 25 hacia el centro: Av. Cornelio Saavedra, Anacreonte, Francisco Valles, Lope de Vega, Av. Cornelio Saavedra (su ruta).

Línea 25 desde el centro: Av. Cornelio Saavedra, Francisco de Quevedo, Francisco Suárez, Vicente Espinel, Av. Cornelio Saavedra (su ruta).

Otro corte en el centro

El segundo se realizará a partir de las 10:00 horas de este lunes en calle La Rioja, entre Justo José de Urquiza y Mariano Fragueiro. Allí se realizarán trabajos de reparación de calzada. Los vehículos particulares que se dirijan hacia el centro irán por La Rioja, Urquiza, Av. Colón, Fragueiro y La Rioja. Este corte no afectará el recorrido de las líneas del transporte urbano de pasajeros.