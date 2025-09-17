Córdoba

De 08:00 a 11:00. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: barrio Parque Capital Sur, en forma parcial.



De 10:00 a 14:00. Motivo: Energizar Nueva Estación Transformadora. Zona afectada: barrio Villa Quisquizacate, en forma parcial.



La Cumbre

De 11:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Cerro La Rosilla, en forma total.



Villa Giardino

De 13:00 a 16:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios: Independencia, Los Quimbaletes, Villa bautista, Santa Cecilia, La Josefina y Pueblo Nativo, en forma total.