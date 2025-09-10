Villa María

De 07:00 a 07:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Nicolás Avellaneda (entre calles Intendente Maciel, Bv. Vélez Sarsfield, Patagones, Salta, Int. De La Colina y San Juan), Felipe Botta, Solares del Norte, Francisco García, La Arboleda, Valle Escondido, Área 158, Aeropuerto, Las Margaritas y Mariapolis.

General Cabrera

De 07:30 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios La Polenta, Duilio Giorgetti, M. Argentinas, San Martín y Centro, entre calles 20 de septiembre, Bv. Fangio, Santa Fe y Av. Italia.

Villa Caeiro

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Villa Cairo: barrio Domingo Funes, en forma parcial.

Mendiolaza

De 14:15 a 17:15. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrio Residencial Centro, en forma total.