Córdoba

De 07:30 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, Miguel Muñoz B, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta (2ª, 3ª y 4ª sección), Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas. Localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Santa Ana, Tranviario, Salvador y Alto Alberdi, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: barrios Yofre Norte, Vivero Norte, La Hortensia, Yofre y Yofre Sud en forma parcial.

De 10:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: calle Salta, entre las calles 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en forma parcial.

De 11:30 a 13:30. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: Área comprendida por las calles Salta, Bv Guzmán, Rosario de Santa Fe y Av. Olmos, en forma parcial.

Despeñaderos

De 08:00 a 08:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Despeñaderos y San Agustín, en forma parcial.

De 13:00 a 13:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Despeñaderos y San Agustín, en forma parcial.

Villa Allende

De 08:00 a 11:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios La Morada, Antigua Estancia, Comarcas de Allende y Norte I.

De 08:00 a 08:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.

De 11:00 a 11:30. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, La Morada, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.