Córdoba

De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrios Coronel Olmedo y Cárcano de Horizonte, en forma total.

De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Cámara De Distribución Primaria. Zona afectada: Sector comprendido por calles Chacabuco, Ituzaingó, Crisol y Chile, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Guiñazú, Recreo Norte, Villa Alicia Risle, Villa La Tela, El Chaparral y La Pastora, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Villa Gran Parque y María Lastenia, en forma parcial.

De 14:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: zona comprendida por las calles Avellaneda, Rodríguez Peña, La Rioja y Humberto Primo, en forma parcial.

Marcos Juárez

De 06:30 a 07:00. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Suroeste en forma parcial, Noroeste en forma parcial, zona Industrial Sur, zona Industrial Norte, Villa Argentina en forma parcial y Lavalle en forma parcial.

De 13:00 a 13:30. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Barrios Suroeste en forma parcial, Noroeste en forma parcial, zona Industrial Sur, zona Industrial Norte, Villa Argentina en forma parcial y Lavalle en forma parcial.

Tancacha

De 07:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por calles Leandro N. Alem, Jujuy, Remedios de Escalada y Tucumán.

San Francisco

De 07:50 a 08:00. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios Loteo Manantiales, Loteo Parque Maipú, Loteo Palmares I, II, III y IV, Loteo Altos del Prado, Loteo Molinelli, Loteo Magdalena II, Loteo Timbues I, Loteo Boutique, El Prado y Corradi.

De 08:00 a 12:00. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios General Savio, Timbues II y III, Senderos del Savio y sector comprendido por calles A. Berni, Genaro, Av. Güemes y Las Magnolias.

De 11:50 a 12:00. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria. Zona afectada: Barrios Loteo Manantiales, Loteo Parque Maipú, Loteo Palmares I, II, III y IV, Loteo Altos del Prado, Loteo Molinelli, Loteo Magdalena II, Loteo Timbues I, Loteo Boutique, El Prado y Corradi.

Río Cuarto

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Sector comprendido por calles Av. Argentina, Brasil, San Luis y F. Muñiz.