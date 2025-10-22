Cortes de luz programados para este jueves en Córdoba: zonas afectadas
La empresa provincial de energía informó que se realizarán tareas de mantenimiento y poda.
Córdoba
De 08:00 a 13:00. Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Barrios San Ramón y El Quebrachal.
De 08:30 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución. Zona afectada: Barrio Villa Belgrano, en forma parcial.
De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: Sector comprendido por Paraje Piedra Blanca y Peaje Camino de las Sierras Ruta 36.
Bialet Massé
De 13:45 a 14:00. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Provincial Nº 38.
De 13:45 a 17:15. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Barrio Mirador del Lago, en forma parcial.
De 17:00 a 17:15. Motivo: Restricción Solicitada Por Terceros. Zona afectada: Sector comprendido por Ruta Provincial Nº 38.
Casa Grande
De 09:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Peñón Este y Peñón Oeste.
Cruz del Eje
De 13:00 a 14:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: Parque Industrial, Parque Balneario B y La Feria.
Unquilllo
De 14:00 a 17:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Cigarrales B, Lomas de Cigarrales, La Loma, Villa Herrera, Alto Alegre, Parque Serrano, Centro, Residencial, I.P.V., Villa Aurora, Mutual, Las Ensenadas, Villa Eleonor y Corral de Barrancas.