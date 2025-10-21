Córdoba tendrá una siesta complicada este martes en materia de tránsito. Será por la visita del presidente Javier Milei al centro de la ciudad, en el marco del cierre de la campaña de LLA y para impulsar la candidatura de Gonzalo Roca. El acto tendrá lugar frente a las aguas danzantes del Buen Pastor.

Es por ello que la Municipalidad de Córdoba trazó un esquema de cortes de tránsito, fundamentalmente en el área céntrica.

Desde las 15.00 se interrumpirá la circulación en avenida Hipólito Yrigoyen y bulevar San Juan, además de los siguientes cruces:

Independencia y bulevar San Juan

Ituzaingó e Illia

Chacabuco y San Lorenzo

Buenos Aires y Obispo Oro

Montevideo y Vélez Sársfield

Obispo Trejo y San Luis

El mandatario encabezará una caminata por el barrio Nueva Córdoba, desde Ituzaingó y San Lorenzo hasta las aguas danzantes del Buen Pastor.

Transporte urbano

Las líneas que transitan por Hipólito Yrigoyen modificarán su recorrido. Los desvíos estarán disponibles en la aplicación TuBondi, según indicaron desde el municipio.

Además, pidieron a los automovilistas circular con precaución y evitar las zonas afectadas a partir de las horas de la siesta.