Este sábado el tránsito de de la ciudad de Córdoba se verá afectado por dos cortes en distintos puntos de la capital debido a obras de EPEC y tareas de mantenimiento de semáforos.

La Municipalidad de Córdoba informó que desde las ocho de la mañana se realizará un corte total de calle Santa Rosa, entre Nicolás Avellaneda y Rodríguez Peña, que se extenderán hasta las 20.

El desvío para aquellos conductores que se dirijan hacia Santa Fe es: Santa Rosa - Nicolás Avellaneda - Av. Colón - Rodríguez Peña - Santa Rosa.

La medida no afecta a ninguna línea del transporte urbano de pasajeros.

Por otro lado, el domingo 10 desde las 08:00 se producirá un corte de carril en el Boulevard San Juan, entre calles Corro y General José Artigas.

La interrupción será hasta las 11 debido a tareas de mantenimiento en semáforos centralizados. El carril interrumpido será el que se dirige hacia calle Mariano Moreno.

Los vehículos particulares se desviarán por Boulevard San Juan - Corro - Duarte Quirós - San José de Calasanz - Bv. San Juan

En cuanto al transporte urbano las líneas afectadas serán: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82, 84. El circuito alternativo por Boulevard San Juan - Corro - Duarte Quirós - Mariano Moreno- su ruta.