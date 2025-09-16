Cortes de tránsito en el centro de Córdoba por obras de EPEC

La Municipalidad de Córdoba informó este mediodía que, desde las 8:30 del miércoles, se realizarán cortes parciales en el carril selectivo de Av. General Paz, entre La Rioja y Av. Colón.

La razón es que EPEC realizará trabajos de reposición de calzada en los cruces de calles intervenidos anteriormente.

Desde el municipio confirmaron que la obra se extenderá durante seis días. Además, recomendaron a los conductores revisar sus recorridos para evitar demoras.