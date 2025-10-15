Villa La Merced

De 08:00 a 13:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidad de Villa La Merced: sector comprendido por Club IME, Club Aeropuerto y Club El Ceibo.

Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios El Mirador de la Recta, Villa Warcalde y Alto Hermoso, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio Villa Quisquizacate, en forma parcial.

Villa Allende y Villa Cornú

De 08:00 a 11:00. Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento. Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Localidad de Córdoba: barrio Villa Cornú.

Cruz del Eje

De 13:00 a 17:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Localidad de Cruz del Eje: barrios La Toma, Residencial El Sol, Zona de Cartuja y Zona de Dique Cruz del Eje. Localidades de Los Sauces, San Marcos Sierras y El Rincón.