Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Rosedal anexo y Rosedal en forma parcial.

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea. Zona afectada: barrios Los Patricios, Villa Corina y Patricios Este en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Ciudad Parque Las Rosas, Soles del Oeste, Favaloro Sud, Estación Flores, Las Playas y Matienzo en forma parcial.

De 14:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Ampliación Poeta Lugones en forma parcial.

Villa Carlos Paz

De 07:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora. Zona afectada: barrio Centro: área comprendida por calles Alberdi, Alvear, Florida y Av. Libertad.

Santa María

De 08:30 a 11:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio Villa Tillar, en forma parcial.

Serrezuela

De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: localidades de: Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.

