Córdoba

De 14:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea. Zona afectada: Edificio Sonoma V, de calle 25 de mayo 940, de barrio General Paz.



Tanti

De 14:00 a 14:15. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Los Chañares y Parador de Tanti.

De 14:00 a 17:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Tanti Centro, Valle Verde, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

De 17:30 a 17:45. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Los Chañares y Parador de Tanti.

La Carlota

De 13:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento Correctivo. Zona afectada: Sector comprendido entre Sargento Loyola, Lisandro de la Torre, Pablo Guzmán y Habaca.

Serrezuela, Piedrita Blanca, El Chacho, Quicho y Cachiyuyo

De 13:00 a 18:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Alta Gracia

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Potrerillo de Larreta y Valle Chico.

De 07:00 a 08:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Piedra del Sapo, Tiro Federal, Colonia José María Paz, Primer Paredón, Segundo Paredón, Tercer Paredón y Fogón Gaucho.

Dalmacio Vélez Sarsfield, Las Perdices y Ticino

De 06:30 a 06:45. Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión.

Villa Giardino

De 09:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: sectores de: Balcón de Punilla y La Punilla.