Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Estación Flores, Las Playas y Villa Adela, en forma parcial.

De 08:00 a 09:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta 2ª, 3ª y 4ª sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas. Localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.

De 13:00 a 17:30. Motivo: Izado De Columnas De Media Tensión. Zona afectada: Localidades de Serrezuela, Lomas Negra, Piedrita Blanca, El Chacho, El Quicho, Cachi Yuyo y Polígono Militar.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Residencial San Roque y Ameghino Norte, en forma parcial.

De 16:30 a 17:30. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora. Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta 2ª, 3ª y 4ª sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas. Localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.