Sociedad
Cortes programados de luz en Córdoba para este miércoles
Barrios de la capital y zonas del interior se verán afectadas, según el cronograma que informó EPEC.
Córdoba
De 08:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Residencial Los Robles en forma parcial y Villa El Tropezón en forma total.
La Carlota
De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: calles Sarmiento, Mitre y Esquiu.
Alejandro Roca
De 17:30 a 17:40. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Alejandro Roca, Reducción, Las Acequias y Golden Penaut.