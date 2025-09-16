Córdoba

De 08:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios Residencial Los Robles en forma parcial y Villa El Tropezón en forma total.

La Carlota

De 13:00 a 17:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: calles Sarmiento, Mitre y Esquiu.

Alejandro Roca

De 17:30 a 17:40. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Localidades de Alejandro Roca, Reducción, Las Acequias y Golden Penaut.