Este miércoles se realiza la tercera Marcha Federal Universitaria en la ciudad de Córdoba y distintos puntos del país. En esta ocasión coincide con el veto del presidente Javier Milei al Presupuesto Universitario.

Desde Prevención y Convivencia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) informaron que desde las 00:00 horas se produce la interrupción del tránsito vehicular en las siguientes arterias:

Bulevar de la Reforma, entre Avenida Haya de la Torre y Avenida Los Nogales:

Bulevar de la Reforma se convertirá en una arteria peatonal.

Enfermera Gordillo Gómez se transformará en una vía de doble sentido, por lo que se recomienda transitar a baja velocidad y con extrema precaución.

El acceso vehicular al Bulevar de La Reforma por Enfermera Gordillo estará interrumpido.

Tampoco se podrá ingresar a La Reforma por Vía de las Artes ni por Pasaje El Cordobazo.

Las playas de estacionamiento del sector continuarán funcionando, pero con ingresos alternativos o restringidos, como el caso de la Playa de Facultad de Psicología.

Avenida Los Nogales (ambas manos), entre Enrique Barros (ex Valparaíso) y la rotonda de Bulevar Chacabuco esquina Venezuela:

Esta arteria se transformará en una vía peatonal y no podrán ingresar vehículos con el fin de estacionar en el sector.

Los rodados que circulen por la zona, solo podrán transitar desde Chacabuco hacia Venezuela, pero no podrán ingresar por la rotonda hacia Los Nogales.

El recorrido

A las 13 horas se producirá la concentración de las columnas en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y a las 14 horas se dará inicio a la movilización de las columnas, que recorrerán Los Nogales, Hipólito Yrigoyen, cruzarán Plaza España, y continuarán por Yrigoyen hasta la intersección con Obispo Trejo, donde se levantará el escenario principal.

Finalmente, a las 15.30 horas se dará inicio al acto.

En virtud de la presencia masiva de personas que se estima participarán de la Marcha, se recomienda circular por el sector con extrema precaución; y para evitar demoras, buscar vías alternativas, ya que durante el horario de la Marcha las columnas ocuparán Hipólito Yrigoyen, desde inmediaciones al Patio Olmos, posiblemente hasta sectores aledaños a Plaza España.