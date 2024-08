En tiempos donde la cultura argentina está viendo diezmadas sus posibilidades de producción y la quita de apoyo por parte del Gobierno Nacional a las realizaciones cinematográficas es un hecho, en Córdoba, el Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura acompaña a estudiantes y egresados de la Facultad de Artes de la UNC, con incentivos para la creación de cortometrajes.

Recientemente, el Gobierno Nacional interrumpió recursos para los rodajes de películas, cerró la posibilidad de presentar proyectos y devolvió a sus representantes los proyectos aprobados por comités de evaluación y otra cuestión preocupante es la decisión de "desoír las resoluciones votadas en la Asamblea Federal, órgano de co-gobierno del INCAA.

Sin embargo y a pesar de lo que sucede a nivel nacional, aquí en Córdoba, tenemos muchísimo talento, en este caso estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, que han ganado un concurso con el cortometraje “Los Androides no sueñan”.

Se trata de un proyecto de estudiantes de la Facultad de Artes seleccionado en el concurso "Producción de Cortometraje Universitario" del Polo Audiovisual de Córdoba. De esta manera, se busca favorecer la incorporación en el ámbito profesional de estudiantes y recientes egresados/as de las carreras de cine, televisión y de formación audiovisual.

En DATA UNIVERSITARIA por Canal 10 y Canal U, estuvimos con la directora de fotografía, Milena Tiburcio González y con la actriz Máxima Sayavedra, que interpreta el personaje de la Androide.

Al consultarles sobre cómo llegaron a ganar este concurso, Milena nos relató que llegaron “al Polo Audiovisual de Córdoba, con lo más importante,que es la formación universitaria, este acceso a la Educación Pública que hemos tenido, formados en la Facultad de Artes, en la carrera de cine y televisión. Este concurso del Polo Audiovisual, que está auspiciado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia, nos ha llevado hace varios años, a la posibilidad de presentarnos a convocatorias abiertas de estos concursos “para premiación de proyectos cinematográficos” , que pueden ser desde cortometrajes universitarios, hasta proyectos de guion, desarrollo, reproducción... nosotros ganamos el premio a “desarrollo de cortometraje universitario” y es algo que nos habíamos presentado durante varios años, pero no habíamos quedado seleccionados.”

Ante esta alternativa que podría haber frustrado sus inquietudes, este equipo de la Facultad de Artes de la UNC se plantaron y “dijimos, antes que bajar los brazos, vamos a seguir formándonos, vamos a hacer talleres que provienen de diferentes organismos, de acá de la ciudad y que tratan sobre: cómo armar un dossier, cómo presentar el proyecto, cómo ajustar el guion y llegamos, faltaba eso.

La historia de “Los Androides no sueñan” nos lleva a una Córdoba del año 2043... y hablando hoy de la Inteligencia artificial, la historia de una Androide, que es Máxima Sayavedra, nos contó que “mi rol es básicamente el androide, que tiene una función específica y está monitoreada por su mamá, que ella la toma como hija. Este Androide entonces hay todo una discordia ahí, de qué pasa con una mujer que toma como hija justamente a una androide, hay una programación y talentos que desarrolla una androide, que básicamente son elecciones, no pasa como humanamente nos sucede, que todos nacemos con talentos. En el caso de este Androide se los eligen se los deciden con un monitoreo por detrás, pero también hay como un sentimiento humano porque justamente está cumpliendo un rol de hija.”

Para acompañar este proyecto cinematográfico de la Facultad de Artes de la UNC se puede aportar desde $5.000 en horaazulcine.com

En esta historia, de repente este o esta Androide, empieza a tener ganas de hacer cosas humanas o no, será que siempre lo humano le termina ganando a la tecnología y de ahí sucede toda la trama cuando, no la dejan totalmente a ella, le planteamos a la actriz que le personifica y nos señaló que “ella también busca sus propios deseos, empieza como lo que pasa ahora con la Inteligencia artificial, con estos robots que es como que empiezan a desarrollar sus propias actitudes, y bueno es hasta dónde, porque es un Androide y también está manejado, entonces hay todo un tema y a su vez es muy bueno el guion y la historia porque nos plantea una problemática que existe, el reemplazo de funciones humanas que nosotros estamos teniendo, trabajos, incluso y que se están reemplazando por inteligencia artificial, por todos estos robots, por las nuevas tecnologías que surgen y que terminan reemplazando al humano.”

Este equipo quiere ahora concretar el proyecto y hacer la película, y para eso necesitan del apoyo de todas y todos para ayudarles a recaudar los fondos que servirán para la realización del cortometraje.

Al respecto, la directora de fotografía, Milena Tiburcio González expresó que “es un gran desafío, imaginarse una Córdoba en el 2043, androides humanos, escenas en el exterior de nuestra ciudad y nos damos cuenta que hay ciertas cuestiones financieras que se nos van de las manos, entonces dijimos, con mucho coraje y con un poco de vergüenza, y ha sido realmente muy desafiante para nosotros, vernos por un lado con esta sensación agridulce, ganamos un premio qué bien, pero hay un montón de otros organismos que nos acompañaban financieramente o que podríamos concursar diferentes ayudas económicas y que ya no están con nosotros y eso es una realidad que que también debemos verbalizar, así nos animamos a abrir esta esta campaña de recaudación de fondos, que tiene una duración de aproximadamente mes y medio, y hemos logrado recaudar un porcentaje que nos permite darle una recompensa al elenco y sobre todo a los asistentes técnicos”, remarcó la realizadora.

Es importante destacar este punto que plantean las integrantes del equipo del corto, respecto de que todos deben cobrar, están haciendo un trabajo, por qué lo van a hacer gratis, no es lógico, porque por en este país se piensa que las cosas que no son importantes para algunos tiene que ser gratis, y no es así, para algo se estudia.

A renglón seguido le preguntamos el porcentaje de dinero recaudado hasta ahora, a lo que nos respondieron que “ya llevamos un 30%, nos falta un poco más, tenemos todavía algunas semanas por delante para poder recaudar lo que falta, por lo que si están interesados, cada ayuda tiene su recompensa, porque también pensamos muchísimo en en esta cuestión de creer en lo que creamos en comunidad, es algo que sostenemos desde la pequeña productora, que somos cuatro personas, que creen en el cine independiente” a lo que agregó que “no hay ninguna firma grande detrás de nosotros, entonces dijimos: por qué no acercar la cultura a quien la va a disfrutar? ...y cómo no invitar a esas personas a acercarnos un apoyo mínimo, tal vez 5000 pesos, que sale un café en la peatonal 5000 pesos, nada más a horaazulcine.com.

Todas y todos pueden donar con la solidaridad cordobesa que es muy importante porque se da y existe cuando realmente se necesita, y sobretodo teniendo en cuenta que este grupo de realización cinematográfica siguen siendo estudiantes de una universidad pública, el valor más importante, que se que se han formado en una universidad pública, que siguen estudiando y que hoy tienen esta posibilidad.

Una muestra más de la inquebrantable voluntad detrás de todo esto, estamos hablando de formación, de maduración profesional también, y estos espacios con premios, nos convocan para hacer realidad proyectos y llegar un poco más lejos.