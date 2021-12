Especialistas reiteran que no ven como posible una saturación en esquemas intensivistas en el sistema de salud, que estuvo al límite en la última ola de contagios de coronavirus.

Sin embargo, el fuerte impacto de la variante Ómicron en el país no pasará de largo. Aún con una parte de la población que escogió no vacunarse, las cosas no serán sencillas.

La ocupación de camas críticas para pacientes diagnosticados con Covid-19 demuestra un incremento de acuerdo a los informes oficiales.

En Córdoba, con 24 horas de diferenciación de un total de 41 personas requirieron la terapia intensiva en nosocomios del territorio.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, un total de 199 los internados, representando "el 5,7% del total de camas en la provincia de Córdoba".

El día 24 de diciembre pasado, cinco días antes, eran sólo 49. Por lo que el número se cuadruplicó en este breve lapso.

También se informó que "del total de personas internadas en camas críticas, 15 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 7,5% del total".