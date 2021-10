El Ministerio de Salud de la Provincia informa que el lunes 25 comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 13 años sin comorbilidades, que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar

De esta manera, el plan de vacunación contra el Covid-19 avanza sobre la totalidad de la población objetivo de niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años de la provincia.

En este sentido, cabe mencionar que continúa la vacunación de menores de 3 a 11 años; y con la incorporación del rango etario de 12 y 13 años, se completa la inoculación de adolescentes sin comorbilidades hasta los 18 años.

Al respecto, cabe mencionar que la cartera sanitaria empezó a notificar a este grupo etario día, hora y lugar de vacunación; la convocatoria está organizado siguiendo la antigüedad de inscripción en el sitio web.

Es importante reiterar que estos grupos etarios no deben asistir a los vacunatorios sin turno, ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados.

Por otro lado, quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Por último, la cartera sanitaria recuerda que si bien se está avanzando en la estrategia de vacunación masiva, se deben seguir sosteniendo las medidas de prevención como el uso adecuado del barbijo, ventilación adecuada, lavado frecuente de manos y distanciamiento.