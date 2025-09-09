El pintor Gastón Zárate fue declarado bajo prisión preventiva por el fiscal Javier Di Santo en la investigación por la muerte de Rubén Ezequiel Ustarroz Acuña (37) a la salida del complejo de fútbol "El Äguila", en Río Cuarto.

El "perejil" de la causa Nora Dalmasso, volvió a verle la cara al fiscal que lo acusó en el 2007 por un crimen que no cometió.

En cuanto a lo ocurrido en agosto de este año, las grabaciones del complejo deportivo incriminarían a Zárate, quien habría golpeado a Utarroz Acuña con un fierro después de embestirlo con su auto, según publicó LV16.

Ver: Detuvieron a Gastón Zárate, ex imputado en la causa Dalmasso



Los testigos de lo ocurrido en el sur provincial advirtieron en sede judicial que Zárate y la víctima habían tenido un cruce durante un partido y la disputa se trasladó hasta las afueras de las canchas de fútbol.

El "perejil" de la causa Dalmasso aseguró ser inocente cuando se le tomó declaración en la Fiscalía a cargo de Di Santo.