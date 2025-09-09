Crimen a la salida de un partido de fútbol: dictan prisión preventiva para Gastón Zárate
El fiscal Javier Di Santo ordenó la medida sobre el “perejil” de la causa de Nora Dalmasso. Está acusado de asesinar a un hombre de 37 años después de una discusión en un complejo deportivo.
El pintor Gastón Zárate fue declarado bajo prisión preventiva por el fiscal Javier Di Santo en la investigación por la muerte de Rubén Ezequiel Ustarroz Acuña (37) a la salida del complejo de fútbol "El Äguila", en Río Cuarto.
El "perejil" de la causa Nora Dalmasso, volvió a verle la cara al fiscal que lo acusó en el 2007 por un crimen que no cometió.
En cuanto a lo ocurrido en agosto de este año, las grabaciones del complejo deportivo incriminarían a Zárate, quien habría golpeado a Utarroz Acuña con un fierro después de embestirlo con su auto, según publicó LV16.
Los testigos de lo ocurrido en el sur provincial advirtieron en sede judicial que Zárate y la víctima habían tenido un cruce durante un partido y la disputa se trasladó hasta las afueras de las canchas de fútbol.
El "perejil" de la causa Dalmasso aseguró ser inocente cuando se le tomó declaración en la Fiscalía a cargo de Di Santo.