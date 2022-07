El martes iniciaron las indagatorias a los policías implicados en la muerte de Jonatan Romo en la comisaría de La Falda, caso investigado por el fiscal Raúl Ramírez.

Son seis policías detenidos e imputados: sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri y los cabos Juan Zunino y Hernán Suárez por homicidio agravado y al subcomisario Pablo Zárate y al cabo Lucas Giménez por encubrimiento agravado.

Este miércoles declara Geri quien, según su abogado defensor, Federico Pizzicary Bordoy, dará "la versión exacta, real de cómo sucedieron los hechos por el cual le atribuyen el homicidio agravado que esta defensa cree que es totalmente incorrecto".

El letrado, en un móvil de radio Universidad, además señaló que "fue una actuación efímera y casi no tuvo contacto con el fallecido Romo. Es un hecho fortuito, podría haber impericia pero no es un hecho doloso. Nunca el personal policial buscó que falleciera, no está el dolo específico ni dolo eventual, a mi entender".

Tras las indagatorias pedirá, adelantó, el cambio de carátula.