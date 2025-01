2006

Nora Raquel Dalmasso, de 51 años, fue asesinada en su casa, dentro del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto el 25 de noviembre del 2006.

El cuerpo, hallado por un vecino, presenta golpes. En esas primeras horas se difunde que Dalmasso fue ahorcada con el cinto de una bata, que le daba varias vueltas al cuello Los investigadores descartan la hipótesis del robo y comienzan a trazar las llamadas telefónicas. Surgen versiones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales.

De a poco, la intimidad de la mujer comienza a ser expuesta públicamente.

El fiscal Javier Di Santo entrega muestras de ADN a la embajada de EE.UU José Manuel de la Sota, entonces gobernador, desplaza a Sergio Busso del Ministerio de Seguridad y descabeza la cúpula de la Policía de la provincia de Córdoba. Se suman dos fiscales para asistir a Di Santo. Exhuman el cuerpo de Dalmasso porque, increíblemente, la Justicia no cuenta con sus huellas dactilares.

2007

En febrero del 2007 detienen al pintor Gastón Zárate, quien asegura ser inocente: "No la violé, no la maté y no robé. Que me hagan el ADN".

En Río Cuarto se lleva a cabo la marcha del "Perejilazo" y Zárate queda libre Gustavo Vidal Lascano renuncia a la Fiscalía General. Asume Darío Vezzaro y disuelve el triunvirato de fiscales. Di Santo queda en soledad al frente de la investigación.

En junio del 2007 acusan a Facundo Macarrón de matar a su madre: es imputado por abuso sexual sin acceso carnal y homicidio. Declara ante el fiscal durante diez horas. Di Santo solicita análisis a ocho hombres que llevan la sangre Macarrón.

Azucena Alija de Thuer, amiga de Nora, dice que Facundo es inocente. Manifesta su confianza en la familia: “De Nora se dijo cualquier cosa”. Alija de Thuer descarta que Nora haya sido víctima de un crimen pasional. En 2007 el término "femicidio" no está en la superficie.

El forense Mario Vignolo insiste en que Nora tuvo una relación sexual consentida y que un arrebato de ira terminó con la escena del homicidio Di Santo informa que las huellas genéticas halladas podrían corresponder a tres personas: Félix (el suegro de Nora), Marcelo y Facundo Macarrón.

2010

En el 2010 el FBI expresa, en su segundo informe, que hubo dos personas desconocidas en la escena del crimen.

Confirman que los dos perfiles genéticos encontrados en las sábanas no corresponden a Gastón Zárate ni a los integrantes de la familia Macarrón.

2015

En el 2015 El fiscal Javier Di Santo pide apartarse de la causa. Luego, el fiscal Julio Rivero abre una investigación penal para determinar si Di Santo incurrió en algún delito durante su presencia en la causa.

En una carta a Daniel Muñoz, juez de Control de Río Cuarto, Di Santo explica: “Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia, en miras a garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado al homicidio de Nora Raquel Dalmasso”.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto acusa al fiscal de “omisión de persecución a los delincuentes”.

Por último, Di Santo es criticado por su falta de accionar: el sobreseimiento de Facundo Macarrón, en 2012, había sido la última novedad. Pasaron tres años.

2016

En febrero del 2016, una década después del crimen y a casi un año de la renuncia de Di Santo, Daniel Miralles asume como fiscal de 4ª Nominación en Río Cuarto. Una de las primeras medidas del fiscal es imputara Marcelo Macarrón por "homicidio calificado por el ví­nculo".

Entonces, el fiscal Miralles es recusado por el abogado de la defensa por adelantar a los medios su accionar en el expediente. Dura apenas un año al frente de la investigación.

2017

En septiembre del 2017, tras la remoción del fiscal Miralles, Luis Pizarro recibe los 20 expedientes donde se encuentran todas las resoluciones y actuaciones de la causa.

El caso sólo se mueve para no avanzar. Cambios de fiscales y recusaciones, ningún avance importante después de once años.

Miralles imputa a Macarrón por “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y promesa remuneratoria”. El traumatólogo se dispone al juicio oral en octubre de 2019.

Debido a la falta de camaristas y la pandemia de covid-19, queda pendiente la confirmación de la fecha del juicio oral.

2018

En octubre del 2018, Hernán Vaca Narvaja, periodista de Río Cuarto, sostiene la hipótesis de que el crimen se desencadenó por motivos de dinero, tras el pedido de divorcio por parte de Nora Dalmasso.

Según Vaca Narvaja, el estilo de vida de Macarrón no se condecía con sus ingresos. El único penado por causas vinculadas al asesinato fue Vaca Narvaja. A fines de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ordena al periodista indemnizar a los hijos de Nora Dalmasso por daños y perjuicios.

El monto se eleva a 120 mil pesos más intereses. La indemnización responde a la difusión de datos vinculados a la intimidad y el honor de la madre de Facundo y Valentina.

2021

Durante 2021, el procurador fiscal ante la Corte, Víctor Abramovich Cosarín, indica que debe revocarse el fallo contra Vaca Narvaja y se espera la resolución del máximo tribunal.

2022

En febrero del 2022 se sortean los 48 jurados populares para el juicio a Marcelo Macarrón, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato.

Lo confirma Gonzalo Romero, titular de la oficina de jurados populares del Poder Judicial. De ese total quedarán seleccionados 24, de los cuales 8 fueron titulares y 16 suplentes.

El juicio inició el 14 de marzo del 2022 y, tras la declaración de más de 70 personas durante cuatro meses de proceso judicial, la Justicia declaró la absolución de Macarrón.