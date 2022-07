El juicio contra Marcelo Macarrón acusado de ser el presunto "instigador" del crimen de su esposa Nora Dalmasso en Río Cuarto, llega a las instancia de definiciones. El martes, arrancan los alegatos en la Cámara Primera del Crimen de esa ciudad, que en esta instancia cuenta con jurados populares y las especulaciones sobre lo que hará el fiscal Rivero están a la orden del día, aunque fuentes tribunalicias señalan que no pediría condena para el viudo de la víctima.

Para la jornada del miércoles se espera el alegato de Marcelo Brito, abogado defensor de Macarrón. quien se descuenta pedirá la absolución de su defendido, algo que ya expresó en diferentes instancias del proceso, al afirmar que en el momento del crimen se encontraba en un torneo de golf en Uruguay.

Si tal como se prevé, el fiscal no pide condena para Macarrón y al no haber querellante, el tribunal no podrá condenar, por lo que el juicio terminaría el martes, aunque restará la formalidad del alegato de la defensa de Macarrón y el jueves el fallo del mencionado tribunal con jurados populares.

Nora Dalmasso fue asesinada en noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf en Río Cuarto. En el transcurso de la investigación, por la que pasaron siete fiscales, fueron imputados Facundo Macarrón, hijo de la víctima, y el pintor Gastón Zárate conocido como el "perejil".

El juicio comenzó el pasado 13 de abril, más de 15 años después del crimen de Dalmasso, y tras 71 testimonios y dejar sin efecto la citación de otros 186 testigos, está todo listo para que se conozca el veredicto final que, de acuerdo a los trascendidos, dejaría impune el asesinato de la mujer.