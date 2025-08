El adolescente de 16 años acusado de matar a Sebastián Villarreal en barrio Yofre en febrero de 2024, se mostró en redes sociales con un arsenal y hasta un chaleco antibalas de la Policía, lo cual generó la reacción de la familia de la víctima.

En las imágenes subidas a su perfil se lo ve con 3 pistolas, una escopeta y hasta chaleco antibalas.

Al ser menor de edad no se puede revelar su nombre ni su apodo.

Esta publicación la hizo el 5 de agosto de este año y ha generado el repudio y preocupación ya que no muestras signos de reinserción ante su frondoso prontuario delictivo.

Fue recientemente detenido 3 veces, (entre mayo y de junio del 2025), por intento de robo de una moto a un policía, andar en auto robado y por asalto.

Vale recordar que este menor estuvo en el Complejo Esperanza durante un corto tiempo y luego la justicia lo reintegró a su familia para que cuiden de él, con la custodia de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), que debía garantizar la no reincidencia.

Además tenía la prohibición de usar redes sociales, cosa que no ocurrió, ya que ha realizado publicaciones a estas, amenazantes a la autoridad e intimidantes (por ejemplo en septiembre y noviembre de 2024 posó con armas en Facebook).

La reacción de la familia Villarreal: “Que Quinteros explique cómo hizo este chico para acceder a armas y un chaleco antibalas”

Jessica Villarreal, la hermana de Sebastián, publicó un video en su cuenta de Instagram, con un pedido de justicia y fuertes criticas poder ejecutivo de Córdoba, entre ellos a la SENAF y al mismo ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“Hace un mes aproximadamente tuvimos una reunión a puerta cerrada con la secretaria de SENAF, Julia Reartes, con Liliana Montero ministra de desarrollo humano y con el secretario de Seguridad. Saben porque fuimos? Justamente por lo que están viendo en la foto que circula”, expresó.

Luego continuó: "Sabíamos que iba a pasar nuevamente, los ministros y agentes saben que va a pasar. Y obtuvimos de respuesta `hacemos lo que podemos´ y justificaciones que después comprobamos que eran mentira".

“Nos dijeron que ya no estaban interviniendo en el caso, lo cual es mentira, nos dijeron que no podían intervenir salvó que el juez lo dictamine lo cual es ABSURDO, nos dijeron”.

“Pueden imaginarse lo que sentimos y lo que nos pasa cada vez que sale en las noticias cometiendo delitos por la negligencia del estado?”.

“Cómo debemos pensar el chaleco de policía que tiene puesto? Nos está diciendo que está protegido? Nos está mostrando quienes andan en la red criminal en la que se maneja con absoluta impunidad?”.

“Qué tiene para decir Quinteros y Reartes ahora? Pueden explicar como un joven que se supone es monitoreado por ellos accede a armas largas y a un chaleco de la POLICÍA?”

“Les parece casual que está foto aparece ahora justo a menos de un mes de la audiencia preliminar para el juicio? A nosotros no. Espero que algún día nos respondan con la verdad: NO ESTAN HACIENDO NADA Y NO VAN A HACER NADA. Que negocio hay detrás? Pareciera que esperan que alguien lo mate, o la policía (ya que pareciera que se puso un blanco en la espalda con esa foto) u otro delincuente”.

“Así mismo, les avisamos que no vamos a parar, SEBASTIÁN merece justicia y sus asesinos, TODOS los imputados condena perpetua y cambio en el tratamiento de estos casos. Imposible seguir haciendo lo mismo y obtener cosas diferentes. Es una locura que estemos atravesando esto por séptima vez”.

“Necesitamos encontrar otra palabra que signifique tanta crueldad, abandono y negligencia. El horror se volvió cotidiano y el estado es responsable”.