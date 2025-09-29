El 29 de febrero de 2024 el crimen de Sebastián Villareal conmocionó a toda Córdoba. Por el asesinato fueron detenidos e imputados tres mayores de edad y dos menores de edad. De los dos adolescentes, el de 14 años quedó libre por ser inimputable; y el de 17 años, fue declarado penalmente responsable y quedó alojado en el Complejo Esperanza cumpliendo una medida privatoria de la libertad por el plazo de un año.

En tanto, Axel Fabricio Escada (20), Luciano Gonzalo Bustos (19) y Héctor Alejandro Herrera (25) esperan el juicio imputados bajo la carátula de “homicidio en ocasión de robo”. La Cámara Tercera del Crimen será la responsable de impartir justicia en esta causa.

En el proceso judicial que se le sigue, en la audiencia de ayer, el fiscal Fernando López Villagra puso sobre la mesa la posibilidad de un juicio abreviado con penas que van desde los 10 años y hasta los 16 años de prisión.

La abogada de la querella, Graciela Taranto manifestó su oposición y así también lo hizo saber la familia de Sebastián que manifestaron su total rechazo a la idea de un juicio abreviado y exigieron que los acusados sean juzgados en un juicio abierto y, por la gravedad de los hechos, a través de jurados populares.

A pesar del contundente rechazo por parte de la familia Villarreal, si los abogados defensores de los acusados y la Fiscalía acuerdan una pena y un juicio abreviado, esta decisión puede ser homologada por el Tribunal, sin necesitar de la opinión de la querella.

Frente a esta posibilidad, este lunes se convocó a una manifestación en las escalinatas de Tribunales II (Fructuoso Rivera 974) con el objetivo de rechazar el juicio abreviado.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Jimena Villarreal que volvió a cuestionar la forma en que se llevó a cabo el tratamiento mediático y judicial que tuvo el caso.

“Yo le pregunto al Fiscal que mensaje le quiere dar a la sociedad con esto del juicio abreviado”, criticó la hermana de Sebastián y afirmó que lo que hace la Justicia “es terrorífico” por que "en 20 minutos de audiencia se acuerda una pena por un crimen que ha sido y sigue siendo muy cruel".

“Ayer salimos destrozados de Tribunales, fue vergonzoso”, confesó entre lágrimas Jimena Villarreal.

“Nosotros deberíamos estar haciendo el duelo de la persona que amamos y no estar peleando e insistiendo para que cada uno haga su trabajo”, se lamentó Jimena por todo el trajinar judicial que tuvieron y tienen que atravesar como familia.

Villarreal cuestionó también la política de seguridad de la Provincia de Córdoba y los dispositivos y herramientas para la prevención del delito que aplican, como así también el intento de instrumentar leyes que reduzcan la edad de imputabilidad a las que calificó como un “relato”.

“Nosotros no estaríamos acá si hubiesen hecho lo que tenían que hacer en cada etapa de la intervención de esos chicos. Sebastián estaría acá si alguien se hubiera ocupado de esos menores”, sentenció Jimena.