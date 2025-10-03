El juicio por el asesinato de Sebastián Villarreal comenzará el once de febrero de 2026 en la ciudad de Córdoba.

La Justicia provincial informó el cronograma procesal que incluye ocho audiencias públicas cuyo final se estima para el 13 de marzo del año próximo.

El hombre de 36 años fue baleado por un grupo de jóvenes que lo abordaron, mientras salía de su casa en moto para ir a trabajar, en barrio Yofre Norte.

Por el crimen están acusados cuatro jóvenes, dos de 19 y 20 años que permanecen detenidos, otro de 18 que se encuentra en el Complejo Esperanza, y un cuarto implicado, de 15 años, que permanece en libertad.

Días atrás quedó descartado un juicio abreviado tras las discrepancias entre el fiscal Fernando López Villagra y el abogado defensor de uno de los implicados debido la escala penal, que se planteó de diez a dieciséis años de acuerdo a las responsabilidades de cada uno.

La hermana y la hija de Sebastián Villarreal se han transformado en el símbolo del pedido de justicia al encabezar numerosas marchas en la ciudad de Córdoba.