La investigación por la muerte de un hombre de setenta años en la localidad de Alcira Gigena tuvo un giro inesperado este martes al apuntar hacia el círculo cercano de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado en su casa.

Durante la siesta del lunes se montó un operativo conjunto entre la policía local y el Ministerio Público Fiscal que terminó con la constatación de la muerte.

Los familiares habían alertado horas antes de que no podían comunicarse con la víctima y que la casa se encontraba cerrada, a excepción de una puerta que daba a un patio trasero.

En la vorágine de la investigación, los primeros datos indicaban que se había registrado un impacto de bala en la cabeza. Sin embargo, este martes se precisó que se trataba de un golpe con un objeto contundente, según informó el diario El Puntal.

La investigación, que está a cargo del fiscal Daniel Miralles, está caratulada como "homicidio" debido a la comprobación de una “muerte de naturaleza violenta”.

A la hora de encontrar un móvil del crimen, los peritos criminalísticos señalan que el hombre había vendido una heladera días atrás y que su círculo cercano estaba al tanto del dinero que guardaba en su casa de Héroes Anónimos 825.