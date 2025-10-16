Un hombre de 83 años fue asesinado en su casa de Río Cuarto, con un fuerte golpe en la cabeza, y la justicia investiga el caso como un asalto seguido de muerte.

El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida por su hija, el miércoles a la tarde, quien lo encontró ensangrentado y senado en una silla.

Mi papá siempre se sentaba en su sillón del comedor. Cuando entré lo vi ensangrentado, le habían pegado, lo habían atacado”, dijo la mujer al medio Telediario Digital.

Los primeros indicios que se tomaron de la escena del crimen marcan que el autor del crimen entró a la casa para robar. En el patio de la vivienda de barrio Las Delicias se halló una almohada con manchas de sangre.

La investigación a cargo del fiscal de instrucción Pablo Jávega es el noveno homicidio en Río Cuarto en el 2025.