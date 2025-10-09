El cuerpo sin vida de una mujer de 62 años fue hallado este jueves en su casa de la localidad de Villa María, y por el crimen fue detenido su hijo de 33 años.

El crimen ocurrió en la vivienda del barrio Lamadrid, sobre la calle Periodistas Argentinos al 400.

Vecinos de la zona dieron aviso a la policía y, cuando los agentes entraron a la casa, se encontraron con el cuerpo tendido en el suelo.

El fiscal René Bosio, a cargo de la investigación, ordenó la detención de un hijo de la víctima, quien se encuentra a disposición de la justicia bajo la imputación de homicidio.

El crimen ocurrió pocas horas después de que se diera a conocer el veredicto de cadena perpetua contra Gino Ferrari y Hernán Ferrari por el femicidio de Natalia Mariani, ocurrido en Villa María hace dos años.