La alta inflación sobre los alimentos y la incertidumbre cambiaria, con un dólar blue a más de $300, transforma a los merenderos y comedores en uno de los principales sostenes para muchas familias.

En esta situación el Banco de Alimentos de Córdoba refleja una encrucijada entre la fuerte demanda de comida y la baja entrega de parte de una industria que pasa a trabajar a demanda con excedentes cada vez más escasos.

“Cuando tenemos este tipo de situaciones económicas la industria ya no fabrica a estimación sino a demanda y no hay excedentes, esos kilos no vienen al banco”, explicó María Conzzi, directora de la entidad.

La mujer que está al frente de la organización que da de comer a más de 80 mil personas también dijo que tienen 310 comedores en lista de espera para recibir comida.