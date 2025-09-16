Crisis en la investigación científica, la contracara del desfinanciamiento universitario

El ajuste sobre el financiamiento universitario, que llevó al presidente Javier Milei a vetar dos leyes de recomposición, tiene un correlato sobre los grupos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba.

“El financiamiento a nivel nacional está totalmente frenado, la Universidad Nacional de Córdoba está haciendo un gran esfuerzo para tratar de ayudar a los grupos de investigación para sostener el sistema, claramente no es suficiente”, dijo la docente e investigadora Guillermina Luque.

Frente al micrófono de Canal 10, la profesional dijo que los investigadores deber realizar un gran esfuerzo para conseguir fondos destinados tanto al mantenimiento de animales como también a la compra de nitrógeno, argón y helio necesarios para los proyectos y el mantenimiento de equipos.

“Con los subsidios paupérrimos vamos haciendo puchitos de distintos lados, no nos alcanza”, dijo Luque para trazar el crudo panorama para los científicos de las diferentes unidades académicas.

Este miércoles a las 13 la comunidad universitaria se concentrará en Monumento de la Reforma, en ciudad universitaria, para marchar hasta Yrigoyen y Obispo Trejo.