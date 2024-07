En tiempos de ajuste, achicamiento y hasta vaciamiento de las empresas del Estado Nacional, con la pérdida de miles de fuentes de trabajo y la notable disminución del poder adquisitivo del resto de la nómina de empleados y empleadas estatales, el estigma de la supuesta inutilidad, ya no solamente abarca a medios de comunicación, dependencias ministeriales y otras, sino que ya ha llegado, más pronto de lo esperado hasta por los más agoreros, a las universidades nacionales.

Hace una semana Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) escribieron una “Carta abierta a los y las estudiantes” de dicha casa de estudios, donde explican con datos la situación salarial docente en deterioro, siendo esto último el principal motivo por el cual la Asamblea de Afiliados de ADIUC resolvió la suspensión de las mesas de exámenes posteriores al receso de invierno y el no inicio de clases para el segundo semestre.

En las últimas horas, el atraso salarial de docentes y no docentes definido como crisis presupuestaria casi del 50% de caída del poder adquisitivo de los docentes universitarios, determina que muchos no puedan seguir concurriendo a dar clases porque no tienen dinero para pagarse ni el transporte ni el combustible de sus vehículos.

Al proyecto de declaración en el Consejo Superior, lo presentó el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas, Marcelo Mariscal, en conjunto con otros consiliario y consiliarias ante “esta tremenda crisis que está viviendo el sector universitario en particular, en lo referido a la cuestión salarial.”

Mariscal dijo al programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U que “sabemos que después de una gran lucha y después de una movilización histórica que tuvimos aquí en Córdoba, se ha logrado recibir fondos para gastos específicos de funcionamiento que es importante, pero es solamente el 5% del presupuesto universitario y la cuestión salarial ha quedado relegada, la pérdida de los salarios tanto de docentes como no docentes está llegando casi al 50% desde noviembre del 2023 y realmente la universidad tenía que decir algo”, reclamó y agregó “esto lo están haciendo también otras universidades como la UBA (Universidad de Buenos Aires) que declaró la emergencia y nosotros declaramos una crisis en materia salarial, para poner en contexto que es importante que toda nuestra comunidad esté al tanto de lo que está sucediendo.”

El Decano de Ciencias Químicas señaló además que “en este momento tenemos medidas de fuerza del gremio Adiuc, el gremio docente, con la suspensión de mesas de exámenes de Julio, que ha sido muy importante en toda la universidad y entonces también es importante una voz a través del Consejo Superior que es el órgano máximo de co-gobierno de la universidad.”

Le consultamos si en este sentido, además le pidieron al Consejo Interuniversitario (CIN) que se pronuncia sobre el tema y lleve este reclamo a nivel nacional, a lo que Mariscal respondió que: “Sí, el consejo interuniversitario ha venido trabajando este tema fuertemente pero lo que estamos pidiendo ahora también en esta resolución, es el envío de la declaración, como lo hizo también la UBA a la Secretaría de Educación de la Nación, para que convoque a paritarias, aunque es algo bastante inédito que no se llame a paritarias, que no haya diálogo, lo que estamos pidiendo simplemente es eso, que se sienten a dialogar, el gobierno, secretaría de educación de la nación, conjuntamente con los sindicatos, con los gremios, para llegar a acuerdos y poder empezar a recuperar parte del salario perdido.”

El Decano puso énfasis en que “la situación es crítica, porque en la universidad tenemos muchos docentes que son profesionales, que realizan otra labor, pero que tienen una dedicación simple en la universidad y hoy hay muchos docentes que ya empiezan a pensar que por ese salario no me puedo ni mover, no puedo mover el auto, entonces realmente estamos ante una situación compleja.”

Mariscal amplió su reclamo y dijo que “por otro lado esto también afecta nuestra obra social Daspu, la obra social universitaria que está ligada al salario del docente por lo que si no hay incremento salarial no hay incremento del aporte a Daspu, y por otro lado se incrementan el costo de los medicamentos, el de todas las prestaciones de salud, entonces la obra social también va a entrar en un proceso de crisis.”

Finalmente Marcelo Mariscal hizo hincapié en cómo afecta esto también a aquellos docentes que tienen una dedicación exclusiva, o sea que no hacen otra cosa que ser docentes e investigadores, ante lo que el Decano manifestó de manera categórica que “imagínense tener solamente este ingreso y sufrir una pérdida salarial del 45% en tan solo 6 o 7 meses, es realmente crítico”, sentenció.