Este viernes se realizó el juicio abreviado contra Cristian Pacha, el conductor que embistió a más de diez de personas a bordo de su auto Toyota Corolla el 12 de septiembre del 2024, en la avenida Chacabuco de la ciudad de Córdoba.

Se le imputaban los delitos de lesiones graves calificadas por dolo eventual y falsedad ideológica. El fiscal Ernesto de Aragón pidió 6 años y 8 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para manejar.

Pacha estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer y en el inicio del juicio asumió todos los hechos en su contra. Finalmente, la sentencia fue la pedida por el fiscal y será prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

"Acepto lisa y llanamente los hechos como se han relatado. Pido disculpas", expresó el contador y profesor universitario jubilado, de 68 años de edad.

Andrea Larcher, una joven de 20 años oriunda de Catamarca, fue la más perjudicada de las víctimas: sufrió la amputación de una parte de su pierna derecha tras ser embestida mientras estaba en la parada del colectivo.

"El 14 de noviembre me comuniqué con Andrea Larcher", dijo Pacha. Como el entorno de la joven no quiso comunicarlo por teléfono, asegura que le envió una carta y que fue respondida por ella.

“Me preocupé y quise atender a todas las víctimas. Pagué prótesis a 24 horas de producido el hecho”, sostuvo.

“No debía haber manejado y me arrepiento. No quise provocar ese daño”, destacó. "Si yo sabía que iba a tener una crisis no me hubiera levantado", argumentó, ya que tenía antecedentes de salud que lo complican.

Había dos querellantes en el juicio: Trinidad Hermann, una víctima oriunda de Buenos Aires, que había venido por unos días a Córdoba, y la empresa Zurich seguros.

La acusación de la fiscalía

A Pacha se le acusaban tres hechos previos, falsedad ideológica y estafa.

“El 2 de febrero del 2024, en el CPC de barrio Jardín, a través de manifestaciones falsas obtuvo carnet de conducir”, expresó de Aragón.

Además argumentó que en 2023 había sido diagnosticado con epilepsia y otros factores neurológicos con indicación medica de no conducir. “Pacha omitió informar esos datos para obtener el carnet”, destacó.

En relación a la estafa, habría ocurrido en enero del 2024 cuando suscribió seguro del auto con la empresa Zurich. Ahí también omitió datos clínicos para obtener el seguro.

Los antecedentes de Pacha también lo complicaban: el 26 de abril 2024 protagonizó un choque y lo denunció a Zurich, pero con otro vehículo, omitiendo decir que el choque había sido por cuestiones neurológicas. Por esto realizó el pago de 1.087.000 pesos al damnificado.