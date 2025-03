La Unicameral realizó este jueves su primera sesión especial por la Semana de la Memoria en el antiguo edificio ubicado en la zona peatonal de la Capital provincial. La jornada estuvo caldeada por enfrentamientos y cruces entre legisladores por los discursos en cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

La sesión se realizó en el remodelado edificio de la Legislatura “con el objeto de recordar y repudiar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, homenajear a sus víctimas y ratificar el compromiso de la Legislatura de Córdoba en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Durante el pleno, se aprobó el proyecto de ley que establece la realización de una jornada de “Educación en Derechos Humanos y en Democracia” en todos los niveles de los establecimientos educativos de la provincia de Córdoba, públicos y privados.

En esa línea, la intervención del legislador Gregorio Hernández Maqueda encendió la polémica al referirse al video publicado por el Gobierno nacional, en el que Agustín Laje cuestionó el número de los 30 mil desaparecidos.

“La cantidad de reproducciones del video muestra que hay una sed tremenda de verdad, y que hay un relato sesgado y un negacionismo sobre quienes fueron víctimas antes del 24 de marzo de 1976. Es muy peligrosa esta confusión conceptual. La finalidad política es exculpar al peronismo del desastre en que sumió la Argentina”, indicó Hernández Maqueda.

Hernández Maqueda se refirió además a las víctimas de organizaciones guerrilleras y subversivas: "Este feriado y este decreto, es la mentira institucionalizada. Segmentar las víctimas que yo inspiré no merecen memoria, no merecen verdad no merecen justicia", sostuvo ante la atenta mirada de legisladores oficialistas, familiares víctimas de la última dictadura y representantes de organismos de DDHH.

Uno de los involucrados en el debate caliente fue el legislador del PJ, Miguel Siciliano, quien no tardó en responder a los dichos de Hernández Maqueda: "Es lamentable que hayan tenido que escuchar eso. No están pensando en la patria, no están pensando en la verdad histórica, no están pensando que esto en la Argentina no pase nunca más, están pensando cómo llegan a la próxima elección. Y esto es lo grave", indicó.

Compromiso con la memoria

La vicegobernadora, Myrian Prunotto manifestó que: “Si la democracia está en deuda, es porque estamos en deuda con la democracia; devolverle espacios como este a los cordobeses es honrar ese deber que debe convocarnos a todos. Pero a los lugares hay que sumarles contenido y, por eso, hemos dispuesto que este palacio se llene de vida democrática y permanezca abierto a los ciudadanos. Esta histórica sede legislativa se abre otra vez y lo hace para abrir nuevos horizontes, en busca de sostener este presente y proyectar a Córdoba como faro a nivel nacional”.

En ese sentido, la vicegobernadora firmó un convenio entre la Legislatura y el Ministerio de Desarrollo Humano provincial que propicia la formación en Derechos Humanos conforme a la Ley “Sonia Torres”.

Otros proyectos aprobados