Cruz Alta colapsada: más de 330 mm en menos de 24 horas y estado de emergencia

La tormenta de Santa Rosa dejó en la provincia de Córdoba récords de lluvia para el mes de agosto, crecidas en la mayoría de los ríos serranos y una localidad como Cruz Alta en estado de emergencia, luego de haber recibido más de 330 mm en menos de 24 horas.

En esa localidad del departamento Marcos Juárez, ubicada a 320 kilómetros al sureste de la capital, el municipio debió socorrer y evacuar a unas 30 familias y el Parque Mariano Moreno está absolutamente anegado.

Además, la Policía de la Provincia informó que varias rutas del interior sufren un corte total por la presencia de importante cantidad de agua sobre la calzada.

Pasado el mediodía, la Policía Caminera informó un corte total en la ruta 9, km 433 (antigua Ruta Nacional N° 9), entre las localidades de Marcos Juárez y General Roca, por agua sobre la calzada.

En Villa Carlos Paz, por ejemplo, la municipalidad informó que este domingo el río San Antonio registró una creciente de más de tres metros a la altura de Cuesta Blanca, producto de las intensas lluvias registradas principalmente ese día.

Desde la provincia se informó cuáles fueron los 20 mayores registros de caída de agua que se produjeron durante las últimas 24 horas.

Pasadas las 13, el Observatorio Córdoba indicaba para la ciudad cielo cubierto con llovizna, previendo un mejoramiento paulatino hacia la tarde.