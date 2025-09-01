Lunes

De 07:45 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: PASCANAS
Zona afectada: Localidades de Pascanas, Laborde y Escalante.

Martes

De 14:00 a 16:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrio Lomas Sur. Localidad de Córdoba: barrio Villa Allende Parque.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, Solares de San Alfonso, El Ceibo, Prados de la Villa, San Clemente, La Amalia y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro. Localidad de Córdoba: barrios Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.
De 16:00 a 16:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, Solares de San Alfonso, El Ceibo, Prados de la Villa, San Clemente, La Amalia y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro. Localidad de Córdoba: barrios Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.