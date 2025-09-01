Cuáles son los cortes que ya están programados para esta semana en Córdoba
Desde EPEC advierten por interrupciones de energía, con el objetivo de realizar obras varias en diferentes sectores.
Lunes
De 07:45 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: PASCANAS
Zona afectada: Localidades de Pascanas, Laborde y Escalante.
Martes
De 14:00 a 16:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrio Lomas Sur. Localidad de Córdoba: barrio Villa Allende Parque.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, Solares de San Alfonso, El Ceibo, Prados de la Villa, San Clemente, La Amalia y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro. Localidad de Córdoba: barrios Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.
De 16:00 a 16:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, Solares de San Alfonso, El Ceibo, Prados de la Villa, San Clemente, La Amalia y Jardín de Epicuro. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro. Localidad de Córdoba: barrios Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.