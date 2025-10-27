Cuándo y dónde: los cortes de luz previstos para esta semana en Córdoba
Desde la EPEC se disponen interrupciones, debido a la necesidad de realizar trabajos varios en toda la provincia.
Lunes
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA PARQUE SANTA ANA (C.V.)
Zona afectada: localidades de: Santa Ana y Mi Valle y sector de la derivación al Autódromo.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrio Santa Ana.
Martes
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: Sector comprendido por Predio Social Club Atlético Belgrano y Salón de fiestas Tres Aguas, en forma total.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: Barrios Villa Pan de Azúcar, La Toma y Alto Cementerio, en forma parcial.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio El Chingolo, en forma parcial.
Jueves
De 13:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: MENDIOLAZA
Zona afectada: Barrio Residencial Centro, en forma total.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
De 17:00 a 17:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
Sábado
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.