Lunes

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: VILLA PARQUE SANTA ANA (C.V.)

Zona afectada: localidades de: Santa Ana y Mi Valle y sector de la derivación al Autódromo.

De 13:00 a 17:00

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: VILLA MARIA

Zona afectada: Barrio Santa Ana.

Martes

De 08:00 a 11:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: SALDAN

Zona afectada: Sector comprendido por Predio Social Club Atlético Belgrano y Salón de fiestas Tres Aguas, en forma total.

De 08:30 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: Barrios Villa Pan de Azúcar, La Toma y Alto Cementerio, en forma parcial.

De 14:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio El Chingolo, en forma parcial.

Jueves

De 13:00 a 17:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: MENDIOLAZA

Zona afectada: Barrio Residencial Centro, en forma total.

De 13:00 a 13:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.

De 17:00 a 17:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.

Sábado

De 06:30 a 09:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: RIO CEBALLOS

Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.