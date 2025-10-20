Este lunes 20 de octubre se acreditó el pago correspondiente al mes de septiembre 2025, a las beneficiarias del Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.

Así lo informó la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia. Esta iniciativa fortalece el vínculo de las madres con sus bebés, propendiendo a la integración familiar.

El monto que percibirán las 192 beneficiarias es de hasta la suma de dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esto es hasta $644.000, lo que significó una inversión provincial de $121.439.003,37.

Para quienes al inscribirse declararon cobrar en el Banco de Córdoba, el pago se acreditará durante las 24 horas hábiles.

En tanto, para quienes lo hicieron en bancos privados, el impacto de la acreditación puede tardar hasta 72 horas.

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

Conforme a la Ley Provincial N° 10.342 se otorga este subsidio que consiste en la extensión –a cargo del Gobierno de Córdoba- de la licencia ordinaria por maternidad contemplada en la legislación vigente, por un período de un mes a contar desde la finalización de dicha licencia, a trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y personal de casas particulares.

El trámite de carga de documentación debe hacerse a través de CiDi nivel 2, dentro de los 30 días del nacimiento de la/el bebé y hasta el último día de la licencia ordinaria otorgada.

Por consultas, comunicarse al 351-6506210.