La Municipalidad de Córdoba informó que esta semana serán cuatro los Centros de Participación Comunal (CPC) que abrirán sus puertas con horario extendido: Mercado de la Ciudad, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América.

El horario de atención será de 8:00 a 18:00 horas, entre el lunes 15 de septiembre y el viernes 19; mientras que el sábado 20 abrirán las puertas de 8:00 a 14:00 horas.

El resto de los CPC funcionará en su horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Este es un servicio que brinda la Municipalidad de Córdoba para que los vecinos y vecinas puedan realizar trámites en los horarios que más les convengan de acuerdo con sus tareas habituales.