Cuatro CPC abrirán en horario extendido esta semana
Los Centros de Participación Comunal del Mercado, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América atenderán de 08:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 08:00 a 14:00 los sábados.
La Municipalidad de Córdoba informó que esta semana serán cuatro los Centros de Participación Comunal (CPC) que abrirán sus puertas con horario extendido: Mercado de la Ciudad, San Vicente, Monseñor Pablo Cabrera y Centro América.
El horario de atención será de 8:00 a 18:00 horas, entre el lunes 15 de septiembre y el viernes 19; mientras que el sábado 20 abrirán las puertas de 8:00 a 14:00 horas.
El resto de los CPC funcionará en su horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
Este es un servicio que brinda la Municipalidad de Córdoba para que los vecinos y vecinas puedan realizar trámites en los horarios que más les convengan de acuerdo con sus tareas habituales.
Ubicación de los Centros de Participación Comunal con horario extendido:
- CPC Mercado de la Ciudad: Oncativo 50, barrio Centro.
- CPC San Vicente: San Jerónimo 2850, barrio San Vicente.
- CPC Monseñor Pablo Cabrera: Av. Monseñor Pablo Cabrera 4800, barrio Poeta Lugones.
- CPC Centro América: Av. Juan B. Justo 4350, barrio Centro América.