Cuatro jóvenes con heridas de distinta consideración fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en el kilómetro 40 de la avenida Circunvalación, a la altura del barrio Cerro de las Rosas.

La peor parte la sufrió un Ford Focus luego de que, por causas que se desconocen y son materia de investigación judicial, terminó por despistarse y chocar contra uno de los muros por los que se accede al monumento de la Mujer Urbana.

Según las primeras averiguaciones que pudo realizar el personal policial, el vehículo habría perdido el control luego de ser encerrado por otro rodado que terminó por darse a la fuga.

Luego de producirse el siniestro, efectivos policiales y personal del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo) extrajeron a la conductora del Ford Focus, de 22 años, quien, en estado de inconsciencia y con traumatismo de cráneo, debió ser trasladada al Hospital Misericordia por personal de un servicio de emergencias privado.

Los otros tres ocupantes fueron derivados con lesiones leves al Hospital Elpidio Torres.

El incidente está siendo investigado para identificar al vehículo involucrado que se dio a la fuga.