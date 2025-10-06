Cuidar tu boca, es cuidar tu salud: la Municipalidad se suma a la campaña en octubre
Córdoba contara durante este mes con controles, educación y tratamientos odontológicos gratuitos en distintos centros vecinales y la Zona Sanitaria 6 para promover la higiene bucal y la prevención en niños, adolescentes y vecinos en general.
A lo largo del mes de octubre, la Municipalidad de Córdoba, junto con el gobierno provincial, universidades e instituciones, se suma a la campaña de salud bucal “Cuidar tu boca es cuidar tu salud”.
En cada uno de los espacios dispuestos, desde las 09:00 horas, contarán con un equipo odontológico municipal que trabajará con los vecinos en prevención, promoción y enseñanza de higiene bucal, así como en técnicas de cepillado y en alimentación saludable para niños y adolescentes.
Además, realizarán restauraciones de dientes o de tejido bucal que hayan sufrido una lesión grave por un golpe o accidente, aportarán conocimientos sobre técnicas de higiene oral, otorgarán certificados de boca sana y, en caso de ser necesario, realizarán las correspondientes derivaciones.
El equipo odontológico estará en:
- Martes 7 de octubre, Centro Vecinal Barrio Obrero.
- Jueves 9 de octubre, Centro Vecinal Villa Avalos.
- Martes 14 de octubre, Centro Vecinal Los Granados
- Jueves 16 de octubre, Centro Vecinal Las Violetas
- Viernes 17 de octubre, Zona sanitaria 6, Arguello.
- Martes 21 de octubre, Centro Vecinal Villa Paez.
- Jueves 23 de octubre, Centro Vecinal Los Plátanos.