A lo largo del mes de octubre, la Municipalidad de Córdoba, junto con el gobierno provincial, universidades e instituciones, se suma a la campaña de salud bucal “Cuidar tu boca es cuidar tu salud”.

En cada uno de los espacios dispuestos, desde las 09:00 horas, contarán con un equipo odontológico municipal que trabajará con los vecinos en prevención, promoción y enseñanza de higiene bucal, así como en técnicas de cepillado y en alimentación saludable para niños y adolescentes.

Además, realizarán restauraciones de dientes o de tejido bucal que hayan sufrido una lesión grave por un golpe o accidente, aportarán conocimientos sobre técnicas de higiene oral, otorgarán certificados de boca sana y, en caso de ser necesario, realizarán las correspondientes derivaciones.

El equipo odontológico estará en: