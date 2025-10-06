"El gobierno nacional no ha acertado el rumbo económico porque todos los días no deja de cometer errores políticos", afirmó este lunes el intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

En la apertura de la Feria del Libro, el jefe del Palacio 6 de Julio aseguró que la situación sociales es dramática y la comparó con lo vivido en la pandemia de coronavirus.

"Hemos quintuplicado la cantidad de asistencia socia, casi duplicamos la cantidad de consultas que recibimos en nuestros efectores sanitarios, no porque haya una pandemia sino porque mucha gente se queda sin recursos y el único que tiene es el Estado", dijo el Intendente.

Passerini remarcó que la situación económica es "preocupante" y alertó por la caída del consumo producto del "cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo".

"En Argentina el modo electoral hace que algunos crean que las cosas van a cambiar después de una elección", dijo el Intendente ante los micrófonos de la prensa.