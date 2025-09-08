El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, habló con Canal 10 en el programa Mirá Quién Habla y se refirió a la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Luego de que el peronismo arrasara con el 47% de los votos frente al 33% obtenido por Javier Milei, Passerini fue crítico con la gestión libertaria y con el impacto del ajuste: “Nadie puede avalar un estado de crueldad. No puede jactarse uno de que está haciendo un ajuste obligando a muchísima gente a pasarla mal. Y a la casta le das todos los privilegios”.

En la misma línea, advirtió: “Es un gobierno que tiene un montón de debilidades”.

Sobre el impacto de la crisis económica, sostuvo: “Si no llegás a fin de mes con los sueldos, si los negocios se cierran por baja de las ventas, claramente la gente vota decidiendo y viendo lo que pasa en la economía”.

Además, llamó a la Casa Rosada a abrir el diálogo con las provincias y municipios: “Tiene que haber un llamado al diálogo con los gobernadores e intendentes. Somos los que sostenemos el peso de esta crisis”.

Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de un tomógrafo computado de última generación en el Hospital Príncipe de Asturias.

Allí, el intendente destacó la labor del sistema de salud municipal: “Orgulloso con nuestro equipo de salud. La secretaría lleva adelante un trabajo enorme porque hemos trabajado muy bien. Estamos preparando para lo que será la temporada del dengue. La salud pública tiene mucha demanda a partir de la crisis económica que padece la Argentina”.

En ese sentido, agregó: “Toda esa demanda incrementa en casi un cincuenta por ciento el servicio de salud. Nosotros, lejos de quejarnos, decidimos hacer más inversiones. El Estado nacional es el que se ha retirado. El municipal y el provincial han duplicado y triplicado su inversión en materia de salud”.