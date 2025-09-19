La Bolsa de Comercio de Córdoba celebra este viernes su 125° aniversario con un acto en la nueva sede de la entidad. Empresarios, dirigentes y funcionarios locales y nacionales participan del encuentro, que tuvo como primer orador al intendente Daniel Passerini.

“Hoy el progreso nos exige ir más allá de las cifras. Progresar es crear valor económico pero también valor social. Queremos que esa confianza se derrame hacia toda la comunidad”, afirmó Passerini en el inicio de su exposición, quizás haciendo un guiño a los funcionarios nacionales presentes.

El intendente destacó el papel de la institución: “La Bolsa ha sido una incubadora de visiones. Se han anticipado crisis y se han impulsado innovaciones. Como intendente de la ciudad les agradezco por estos 125 años. Hemos crecido y progresado juntos”.

Passerini también planteó un horizonte a largo plazo: “Hay que pensar qué futuro queremos para Córdoba para los próximos 25 o 50 años”.

En minutos, el acto tendrá como plato fuerte la disertación del presidente Javier Milei, quien estará acompañado por Karina Milei, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni.