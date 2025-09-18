Este jueves comenzó el V Encuentro de Ciudades y Universidades organizado por la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la red Mercociudades.

El evento busca fortalecer la cooperación entre instituciones académicas y gobiernos locales, impulsando proyectos conjuntos que aporten soluciones innovadoras a los desafíos urbanos, sociales, productivos y ambientales.

"Celebramos que estas jornadas se desarrollen en nuestra ciudad, una Córdoba que tiene 452 años de historia y a poco tiempo de su fundación ya tenía a la Universidad Nacional, que acompañó su crecimiento para bien. En tiempos en los cuales se quiere rediscutir lo obvio, ayer nuestra ciudad y en todo el país, se defendió la historia y pertenencia de la Universidad y la educación pública", expresó el intendente Daniel Passerini en relación a la movilización popular que, al igual que la Cámara de Diputados, rechazó el veto al financiamiento de las Casas de Altos Estudios.

"Muchos de los programas y acciones que llevamos a cabo desde el gobierno tienen a la Universidad como espacio de consulta y formación. Las ciudades van a crecer si tienen ese vínculo con la academia, algo que va a suceder en muchas otras localidades de la provincia por la Universidad Provincial que está sembrando sedes", añadió.

Participaron de la apertura el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto; el secretario Ejecutivo de Mercociudades, Lautaro Lorenzo; y la rectora de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil), Susana Gonçalves.

Durante dos días se expondrán ideas y experiencias sobre proyectos que constituyen buenas prácticas de vinculación socio-educativa, cultural y científico-tecnológica entre universidades públicas y gobiernos locales miembros de Mercociudades.

El Encuentro, que tiene a la ciudad de Córdoba como anfitriona, se posiciona como un modelo de articulación regional que permite avanzar en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, potenciando redes interinstitucionales para el diseño y ejecución de políticas públicas contextualizadas, inclusivas y replicables.