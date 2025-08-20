El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, entregó recursos materiales para 29 proyectos presentados por instituciones del Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPIPRED). Cada proyecto recibirá hasta $6 millones de pesos para ampliar la capacidad de respuesta, intervención y articulación en los territorios donde se desempeñan.

“En mayo anunciamos la decisión de que estos recursos municipales estuvieran a disposición; y hoy con mucho orgullo los entregamos, porque sabemos que el destino es mejorar la calidad de vida de la gente”, indicó el mandatario el martes.

El Intendente celebró la medida y resaltó la importancia de invertir en el sector, en un contexto nacional que se empeña en recortar presupuestos y desconocer los problemas de salud mental y de adicciones. Passerini distinguió a la Provincia y al Municipio por el acompañamiento, asegurando que en Córdoba “las personas que tienen un problema de salud no son un número” .

Las iniciativas que recibieron los fondos provienen de distintas zonas de la ciudad y abarcan acciones culturales, deportivas, educativas y de acompañamiento comunitario, todas con el fin de fortalecer redes y garantizar el acceso a la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.

Dentro de las instituciones que fueron elegidas y beneficiadas con la ayuda económica y recursos materiales se encuentran La chispa - Quinta pata, Moviendo Montañas, Vientos de Libertad – MTE, Los Pickles, Por un mundo mejor, Tocar para Vivir, FUDAP, Programa Sol, Casa pueblo - Pensar igualdad, Centro Pueblo, Hogar de cristo - madre de la esquina, SEAP, Red Puentes, Fundación Munnay, Obra de Consolación, La cuadra, Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia y Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo, Casa Esquina Libertad, Pro Salud, La Surera - Cooperativa de trabajo, Inty Raymi, Casa Hola Mundo, Somos Pueblo, Casandra - editorial caracol y Levantando al caído. Todas ellas forman parte del COPIPRED, un espacio de concertación entre distintos actores que permite la discusión e intercambio para la generación de políticas públicas integrales, intersectoriales e interdisciplinarias en materia de consumo problemático de sustancias.

La implementación de este programa se realiza a través del Fondo de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (FOPISA), que financia iniciativas comunitarias que colaboren en la promoción de la salud mental y prevención de consumos problemáticos. Una vez que comience cada proyecto, el municipio realizará un monitoreo permanente sobre cada uno, evaluando su avance y resultados.