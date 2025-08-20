Daniel Passerini entregó fondos a instituciones de salud mental y consumos problemáticos
El intendente de la ciudad de Córdoba sostuvo que " las personas que tienen un problema de salud no son solo un número”.
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, entregó recursos materiales para 29 proyectos presentados por instituciones del Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPIPRED). Cada proyecto recibirá hasta $6 millones de pesos para ampliar la capacidad de respuesta, intervención y articulación en los territorios donde se desempeñan.
“En mayo anunciamos la decisión de que estos recursos municipales estuvieran a disposición; y hoy con mucho orgullo los entregamos, porque sabemos que el destino es mejorar la calidad de vida de la gente”, indicó el mandatario el martes.
El Intendente celebró la medida y resaltó la importancia de invertir en el sector, en un contexto nacional que se empeña en recortar presupuestos y desconocer los problemas de salud mental y de adicciones. Passerini distinguió a la Provincia y al Municipio por el acompañamiento, asegurando que en Córdoba “las personas que tienen un problema de salud no son un número”.
Las iniciativas que recibieron los fondos provienen de distintas zonas de la ciudad y abarcan acciones culturales, deportivas, educativas y de acompañamiento comunitario, todas con el fin de fortalecer redes y garantizar el acceso a la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.
Dentro de las instituciones que fueron elegidas y beneficiadas con la ayuda económica y recursos materiales se encuentran La chispa - Quinta pata, Moviendo Montañas, Vientos de Libertad – MTE, Los Pickles, Por un mundo mejor, Tocar para Vivir, FUDAP, Programa Sol, Casa pueblo - Pensar igualdad, Centro Pueblo, Hogar de cristo - madre de la esquina, SEAP, Red Puentes, Fundación Munnay, Obra de Consolación, La cuadra, Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia y Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo, Casa Esquina Libertad, Pro Salud, La Surera - Cooperativa de trabajo, Inty Raymi, Casa Hola Mundo, Somos Pueblo, Casandra - editorial caracol y Levantando al caído. Todas ellas forman parte del COPIPRED, un espacio de concertación entre distintos actores que permite la discusión e intercambio para la generación de políticas públicas integrales, intersectoriales e interdisciplinarias en materia de consumo problemático de sustancias.
La implementación de este programa se realiza a través del Fondo de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (FOPISA), que financia iniciativas comunitarias que colaboren en la promoción de la salud mental y prevención de consumos problemáticos. Una vez que comience cada proyecto, el municipio realizará un monitoreo permanente sobre cada uno, evaluando su avance y resultados.