Finalizó la cirugía por cáncer de próstata a la que fue sometido el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, en el Sanatorio Allende.

“Los médicos tratantes del equipo quirúrgico estaban muy contentos con el resultado de la intervención, ya que se pudo completar el procedimiento sin inconveniente. Se trató de una prostatectomía radical, que es la indicación para este tipo de tumores”, expresó el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff.

“La cirugía de carácter curativo fue dentro de lo esperado. Tiene indicado un reposo de dos semanas. Luego retomará las actividades institucionales del Ejecutivo municipal”, destacó.

El intendente, que tiene 60 años, permanecerá internado y se estima que el fin de semana será dado de alta.

Durante la licencia de Passerini, el Palacio 6 de julio estará a cargo del viceintendete, Javier Pretto.