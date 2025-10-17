El intendente Daniel Passerini aseguró que la reglamentación de la regulación para el transporte de Aplicaciones estará funcionando antes de fin de año y sin cupo.

Dos meses atrás el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza en medio de una protesta de taxistas y remiseros que acusan de competencia desleal.

Ver: “Transporte tendrá que salir a cazar”: la advertencia de los taxistas contra las apps en Córdoba



"Estamos dando los últimos pasos porque reglamentarla no es escribir un decreto, sino montar un dispositivo tecnológico, que es el registro digital, en el cual intervienen muchas partes y queremos que la momento que comience a regir la ordenanza todo funcione y que no digan: 'no, hay que esperar seis meses mas", dijo Passerini.

El miércoles pasado los autos amarillos y los verdes volvieron a manifestarse contra las aplicaciones y en reclamo de la reglamentación.

"Será antes de fin de año y sin cupo", aseguró el jefe de Palacio 6 de Julio en diálogo con SRT Media.

La reglamentación prevé un registro digital de los conductores y las aplicaciones con los requisitos sobre los autos y los choferes.

Ver: Advierten que la reglamentación de Uber en Córdoba "está en la última milla"



"Hacen falta coches para el transporte y queremos que todos trabajen con un mismo registro digital con las mismas exigencias para darle seguridad al que maneja y al pasajero", agregó Passerini.