Daniel Passerini inauguró la Casa de las Infancias “María Elena Walsh”

El intendente Daniel Passerini inauguró este lunes la Casa de las Infancias “María Elena Walsh”, un espacio público destinado a promover y garantizar los derechos de niñas y niños.

Está ubicada en el ex Centro Cultural General Paz y allí se se promoverán derechos, la vida en comunidad y la importancia del ser ciudadano a partir de interacciones lúdicas con el entorno.

“Este espacio tiene un valor histórico y decidimos que funcione esta Casa de las Infancias para recuperar un lugar de la ciudad para las infancias como en su momento lo fue el museo Barrilete", expresó Passerini en diálogo con Canal 10.

En el espacio habrá distintos sectores temáticos: El mural de los afectos “Aquí estoy”, acompañado por dispositivos que recuperan la memoria de los juegos y objetos de la niñez cordobesa; la sala interactiva “Los Derechos” donde se exploran los derechos fundamentales de la infancia; y el espacio para la primera infancia “Mi lugar”, pensado para la exploración sensorial y el vínculo intergeneracional.

También hay una biblioteca, teatrinos, música, títeres; participación con talleres de madera, reciclaje y laboratorio de ideas; salas inmersivas para descubrir la historia de María Elena Walsh y de la ciudad de Córdoba.

En La Casa de las Infancias se desarrollarán actividades permanentes, visitas escolares, talleres, eventos culturales y propuestas especiales. Funciona como un espacio público, gratuito y abierto al público; destinado a niñas y niños, así como a familias, instituciones educativas y organizaciones sociales. Estará abierta al público desde mediados de septiembre.