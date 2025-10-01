El intendente Daniel Passerini habilitó este miércoles el nuevo Centro de Acompañamiento en Adicciones y Salud Mental “Raices”, ubicado en barrio Parque Futura.

El espacio brindará atención integral, preventiva y asistencial a vecinos y vecinas del sector y zonas aledañas.

El edificio, realizado junto al Gobierno Provincial, cuenta con 208 metros cuadrados de superficie, diseñado en doble altura e integrado al terreno del Centro de Atención Primaria de la Salud N°73, lo que asegura una cobertura amplia y articulada entre ambos servicios.

“Desde la pandemia vemos un incremento del consumo problemático, atenciones relacionadas a la salud mental y personas en situación de calle. En una Argentina donde vemos que el gobierno nacional excluye, expulsa y propende al egoísmo, nosotros creemos en el humanismo social y estamos pariendo una nueva solución”, expresó el intendente Daniel Passerini.

En sus instalaciones se incluyen dos consultorios, oficinas, cocina, recepción, sala de espera central, espacios de guardado y un Salón de Usos Múltiples destinado a capacitaciones, charlas y terapias grupales. Los baños fueron diseñados bajo un modelo mixto o sin género, con espacio adaptado para personas con movilidad reducida.